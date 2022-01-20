Политический кризис в Черногории: конфликт в кабинет министров и возможная отставка правительства

В Черногории вновь обострился политический кризис. Премьер-министр страны Здравко Кривокапич выступил с инициативой об отставке своего заместителя Дритана Абазовича. В то же время коалиция «Черным по белому», которую возглавляет вице-премьер, внесла в парламент инициативу по вотуму недоверия всему составу правительства, передает «Балканист.ру».

Документ об отставке кабинета министров подписали в общей сложности 31 депутат – из коалиции «Черным по белому», Социал-демократической партии, Боснийской партии, Албанского списка и Албанской коалиции, а также представители Демократической партии социалистов президента страны Мило Джукановича. В число подписантов не вошли парламентарии от «Демократической Черногории», «Демократического фронта», Социалистической народной партии, «Настоящей Черногории», «Объединенной Черногории» и Рабочей партии.

В ответ премьер-министр страны направил в парламент инициативу об отстранении Абазовича от должности в правительстве и предложил министра финансов и социального обеспечения Милойко Спайича в качестве нового вице-премьера.

Глава правительства настаивает на созыве внеочередного заседания парламента 3 февраля.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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