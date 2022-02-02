Дело Исмаилова: в Россию запрещен въезд госсекретарю МВД Черногории

Сегодня в посольство Черногории в РФ направлена нота МИД России о запрете на въезд в РФ государственному секретарю министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ пояснили, что эта мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину РФ Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

По данным Следственного комитета России, Исмаилову заочно инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.

Кроме того, в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии насильно удерживался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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