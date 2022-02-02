В Республике Сербской определили условия для возвращения своих представителей в органы власти Боснии и Герцеговины

Народная Скупщина Республики Сербской (РС) утвердила постановление, в котором оговорены ряд условий для возвращения представителей сербского народа в центральные органы власти Боснии и Герцеговины (БиГ). В числе требований Баня-Луки – принятие общегосударственного закона о запрете злоупотребления понятием «геноцид», передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что обсуждение политической и экономической ситуации в БиГ продолжалось в Народной Скупщине РС накануне до позднего вечера. По его итогам было принято постановление из 12 пунктов. В частности, Баня-Лука настаивает на введении общегосударственного закона о запрете злоупотребления понятием «геноцид», ограничении финансирования неправительственных организаций из-за рубежа и представлении проектов решений парламента, Совета министров и Президиума БиГ на предварительное рассмотрение парламента, правительства и президента РС, соответственно.

Парламент РС отметил, что Босния и Герцеговина может существовать только на основании соблюдения своей Конституции и соглашений между двумя энтитетами и тремя государствообразующими народами – сербами, бошняками и хорватами. Кроме того, Народная Скупщина РС предложила президенту республики Жельке Цвиянович повторно инициировать диалог с хорватскими и бошняцкими представителями для преодоления нынешнего кризиса в БиГ.

Член Президиума БиГ от сербского народа и лидер правящей в РС партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, представляя проект постановления, озвучил еще одно условие возвращения сербов в центральные органы БиГ. Речь идет о принятии закона, защищающего как Республику Сербскую, так и все три государствообразующих народа от клеветы и обвинений в «геноцидности».

Как отметил заместитель председателя Народной Скупщины РС Денис Шулич, специальная сессия парламента стала очередным шагом навстречу политическому диалогу с Сараево.

Напомним, 30 июля 2021 года решением Народной Скупщины РС представители сербов приостановили участие в работе центральных органов власти БиГ. Это стало ответом на введение уголовной ответственности за «отрицание геноцида».

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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