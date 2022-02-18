Прокурор Черногории, обвинявший россиян в «попытке госпереворота» в 2016 году, освобожден от должности

Главный прокурор Черногории Миливой Катнич, который обвинял россиян в попытке госпереворота, отстранен от должности. Большинство членов прокурорского совета страны проголосовали за его отставку, констатировав, что Катнич выполнил условия для выхода на пенсию, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич позитивно оценил отставку главного прокурора. «Сегодня на пенсию уходит самый главный защитник и адвокат Демократической партии социалистов (президента Мило Джукановича). Истина наконец восторжествовала в Черногории», – заявил он.

Катнич занимал пост главного прокурора с 2015 года. Его отставки долгие годы добивался блок «Демократический фронт», лидеров которого прокуратура обвиняла в террористической деятельности и организации преступного сообщества и отмывании денег. После победы на парламентских выборах 30 августа 2020 года объединившиеся «Демфронт», демократы, гражданское движение «УРА», а также правительство потребовали отставки Катнича.

Одним из самых резонансных дел стал процесс о госперевороте в 2016 году, когда прокуратура объявила о попытке свержения президента Черногории и обвинила в этом россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, а также лидеров «Демфронта» Милана Кнежевича и Андрию Мандича.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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