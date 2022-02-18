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Пятница, 18 февраля 2022, 17:22 мск

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«Непристойное предложение»: сербские эксперты оценили планы США избавить Балканы от российской газовой «зависимости»

Фото: pixabay.com

Планы Вашингтона избавить балканские государства от российской газовой зависимости являются абсурдными и непристойными. Такое мнение высказали сербские эксперты, комментируя заявления заместителя помощника госсекретаря США Габриэля Эскобара о необходимости пересмотра источников поставок энергоносителей в регион.

Как считает сербский политолог Драгомир Анджелькович, Вашингтон уже «потерял берега». «Америка требует от нас отречься от природного российского газа и говорит о сжиженном газе. Это абсолютная дерзость – принуждать нас покупать их более дорогой газ. Это абсолютно непристойно и свидетельствует о том, что США в некоторых моментах совершенно «не видят берегов», – констатировал эксперт, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава Центра изучения глобализации Деян Милетич со своей стороны обратил внимание, что «метод осла и морковки» в случае с Сербией не сработает. «Это абсурдное требование. Не предлагая альтернативы российскому газу, который мы покупаем по сниженной цене, и общаясь с Сербией в такой манере, администрация Байдена добьётся еще большего нашего сближения с Востоком», – уверен аналитик.

Как считают эксперты, у Сербии в ближайшем будущем нет возможностей получать нероссийский газ. При этом запуск трубопровода «Балканский поток» обеспечил Сербии энергетическую стабильность в пик ценового кризиса в Европе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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