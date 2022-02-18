«Хватит!» – президент Хорватии взбунтовался против расширения НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланови, страна которого входит в состав Североатлантического альянса, выступил против расширения НАТО, заявив, что будет противиться привлечению в военный блок новых членов.

«Хватит уже расширять НАТО. Расширение Альянса – это образное нападение. Пока я буду президентом, я буду против расширения НАТО где бы то ни было. НАТО достаточно продвинулось на Восток. Хватит!» – цитирует заявлением Милановича «Балканист.ру».

Вместе с тем президент Хорватии опроверг утверждения, что оправдывает политику российского лидера Владимира Путина. «Думаю, что тот, кто продвигает идею вступления в НАТО Украины, ставит под угрозу интересы Хорватии. Поскольку мы в Альянсе, завтра кто-то может послать туда [на Украину] наших людей. Путин – человек в возрасте, он уйдет. А Россия никуда не денется. В один прекрасный момент нужно сказать, где конечная граница НАТО», – подчеркнул Миланович.

По его оценке, вступление в НАТО – политический процесс, и не каждое государство готово стать членом Альянса. В качестве примера президент Хорватии назвал Боснию и Герцеговину, подчеркнув, что ее планы о присоединении к организации далеки от реальности. «Это деликатное дело, и тут шутить не стоит. Я, когда кого-то принимаю в свою семью, хочу знать, кто это. Босния и Герцеговина в НАТО? И каким образом? Это государство недееспособно. Но им подогревают иллюзию, что они войдут в Альянс такими, какие они есть», – сказал глава хорватского государства.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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