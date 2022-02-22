российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 февраля 2022, 11:35 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президент Сербии: Путин изменил архитектуру мирового порядка

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Facebook

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик меняет архитектуру мирового порядка. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич. По его словам, такое развитие событий можно было предположить.

«Я никогда не видел Путина более решительным. Ранее мы общались об Украине, и как человек, хорошо его знающий, могу заявить, что я предполагал развитие ситуации в этом направлении», – цитирует слова Вучича «Балканист.ру».

По его словам, Сербии нужно приготовиться к беспрецедентному внешнему давлению, принуждая официальный Белград выступить против России. «Сообщения из Европы абсолютно идентичны: они желают продемонстрировать единство. Можете себе представить, как сейчас на нас начнут давить, чтобы мы ввели санкции против России? Я уже получил такие звонки. Сербия находится на пути евроинтеграции, но 85% сербского народа всегда будет на стороне России. Наша сдержанность будет иметь ключевое значение. Армия Сербии сегодня сильнее, чем югославская, положение дел изменилось, и мы должны проявить всю нашу ответственность. Как Верховный главнокомандующий, я отдал распоряжение быть готовыми ко всему в любой момент», – сказал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Lufthansa Group приостановила полеты на Украину / ЕС доработал пакет санкций против России / Косовский «президент» выступила с обвинениями в адрес России / Россия получит «вторую Польшу»: США готовят на Украине «грузинский» сценарий / Банк Credit Suisse отрицал обвинения в обслуживании диктаторов и наркоторговцев / Санкции против лидера сербов Боснии: Венгрия готова помешать Евросоюзу / Россия и США проведут саммит по вопросам безопасности / «День независимости»: боснийские дипломаты сербского происхождения выступили против официального Сараево

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Донбасс, Центр России, В мире, Политика, Россия, Украина, Европа, Путин Владимир, Сербия, Юго-Восток Украины,