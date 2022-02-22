Президент Сербии: Путин изменил архитектуру мирового порядка

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик меняет архитектуру мирового порядка. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич. По его словам, такое развитие событий можно было предположить.

«Я никогда не видел Путина более решительным. Ранее мы общались об Украине, и как человек, хорошо его знающий, могу заявить, что я предполагал развитие ситуации в этом направлении», – цитирует слова Вучича «Балканист.ру».

По его словам, Сербии нужно приготовиться к беспрецедентному внешнему давлению, принуждая официальный Белград выступить против России. «Сообщения из Европы абсолютно идентичны: они желают продемонстрировать единство. Можете себе представить, как сейчас на нас начнут давить, чтобы мы ввели санкции против России? Я уже получил такие звонки. Сербия находится на пути евроинтеграции, но 85% сербского народа всегда будет на стороне России. Наша сдержанность будет иметь ключевое значение. Армия Сербии сегодня сильнее, чем югославская, положение дел изменилось, и мы должны проявить всю нашу ответственность. Как Верховный главнокомандующий, я отдал распоряжение быть готовыми ко всему в любой момент», – сказал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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