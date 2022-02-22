Президент Вучич дал жесткую отповедь в ответ на требования посла Украины

Президент Сербии Александр Вучич сделал жесткое заявление в ответ на требование украинского посла в Белграде Александра Александровича осудить «агрессию России над Украиной». Лидер балканского государства подчеркнул, что Белград не будет «прогибаться», и указал, что президенту Украины следовало бы сначала осудить агрессию в отношении Югославии.

«Мы небольшое государство и не хотим лишать себя возможности дружить со всеми. И нас в этой ситуации не спрашивают. Но раз так, пусть господин Александрович позвонит президенту своей страны, и тот сегодня вечером в прямом эфире осудит страшную агрессию, которую совершили в отношении Сербии США, Великобритания, Германия и остальные. Я уверен, что он это сделает. И когда он это сделает, я отвечу на просьбу господина Александровича», – цитирует заявление сербского лидера «Балканист.ру».

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия заняла позицию военного нейтралитета. «Это не подлежит обсуждению. Наша военная политика – нейтралитет, внешний курс – на евроинтеграцию, и мы продолжим сотрудничество с Россией и Китаем. Мы не откажемся от наших традиционных товарищей», – подчеркнул президент Сербии.

Вместе с тем Вучич обратил внимание на лицемерную позицию Запада в отношении международного права. «У них с уст это понятие не сходит. А когда им напоминаешь о Косово и Метохии, они говорят, что не допускали геноцида. На вопрос, что за геноцид, они говорят про гуманитарную катастрофу. Какая катастрофа? После подписания Кумановского соглашения в Косово было больше населения, чем до», – указал Вучич.

Кумановское соглашение от 9 июня 1999 года положило конец бомбардировкам Югославии странами НАТО и боевым действиям в Косово. Документ, подписанный под международным давлением, по сути заблокировал Югославии возможность отстоять свою южную автономию, а Приштине обеспечил полную поддержку в установлении власти на оккупированной территории.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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