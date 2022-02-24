Спикер парламента Сербии: «Мы сохраним отношения с Россией»

Официальный Белград намерен сохранить дружеские отношения с Москвой, несмотря на требования присоединиться санкциям против России. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич. При этом политик обратил внимание, что государства, которые требуют ввести ограничения против РФ, бросили Сербию на произвол судьбы в 1999 году.

«Мы должны отстаивать свои интересы. Мы достаточно погибали за других. Мы сохраним отношения с Россией и Китаем, потому что, если не они, нас никто не защитит», – цитирует заявление Дачича «Балканист.ру».

Спикер парламента Сербии обратил внимание, что обострение ситуации на Украине произошло из-за отказа Запада выполнять обещание о нерасширении НАТО на восток. «Мы должны балансировать. Украинский и российский народы заплатят большую цену. Мы призываем к миру», – заявил Дачич.

Как ожидается, сегодня президент Сербии Александр Вучич проведёт внеочередное заседание Совета по национальной безопасности страны по украинскому вопросу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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