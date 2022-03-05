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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 11:54 мск

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Европа вернулась во времена фашизма

Фото: ec.europa.eu

Действия властей стран Евросоюза и ряда других государств по захвату российской собственности напоминают времена, когда фашисты грабили еврейские и сербские дома. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик, комментируя масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.

«Любые законные и особенно незаконные действия в плане санкций, а тем более отчуждения и захват имущества российских граждан, что мы наблюдаем в ЕС и в мире, мне напоминают времена, когда фашисты грабили еврейские и сербские дома. У них всё отбирали и отправляли в тюрьмы, потому я не удивлюсь, если прозвучат заявления, что нужно создать какие-то лагеря для русских», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом политик выступил против любых попыток демонизировать русский народ и подверг критике призывы исключить Россию из Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения по БиГ (Peace Implementation Council, PIC).

С подобной инициативой выступил ряд депутатов от бошняцких политических партий на заседании Палаты представителей парламента БиГ. Однако никакого решения принято не было, поскольку парламентарии от сербского народа продолжают бойкотировать работу в общих государственных органах в знак протеста против введения бывшим Высоким представителем в БиГ Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание «геноцида» в Сребренице.

Политик отметил, что не БиГ решать, какая страна может быть членом той или иной организации. «Да и PIC фактически не существует. Это самопровозглашенная организация, которую никто не выбирал и не назначал, которая действует, как будто ей всё позволено», – подчеркнул Додик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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