российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 15:15 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербы в Черногории организовали очередную акцию в поддержку России

Фото: balkanist.ru

Накануне вечером перед зданием парламента Черногории прошел массовый митинг в поддержку действий России на Украине. Участники демонстрации резко осудили решение правительства страны, которое поддержало введение антироссийских санкций Евросоюза, а также заявили, что президент Украины Владимир Зеленский «толкает народ на погибель».

Как пишет «Балканист.ру», на акции звучал гимн России. «Мы поддерживаем наших братьев-русских в борьбе со злом империализма. Да здравствует Россия, Черногория и Владимир Путин!» – скандировали митингующие.

Ранее подобные акции прошли черногорском городе Никшиче.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Задержаны косовские боевики, пытавшиеся повоевать за Украину / «Это станет политическим самоубийством», – спикер сербского парламента о санкциях против России / СМИ: лидеры стран ЕС поддержат Украину, но не предложат членство в союзе / Зеленский потребовал закрыть небо и отдать истребители / Сербия готовится к затяжному кризису: президент Вучич определил меры по защите экономики / США отправят в Польшу ЗРК Patriot для защиты НАТО / Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 3 тысячи долларов / Катастрофические последствия для Европы: в Москве заявили о готовности ввести газовое эмбарго

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,