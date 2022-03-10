Сербы в Черногории организовали очередную акцию в поддержку России

Накануне вечером перед зданием парламента Черногории прошел массовый митинг в поддержку действий России на Украине. Участники демонстрации резко осудили решение правительства страны, которое поддержало введение антироссийских санкций Евросоюза, а также заявили, что президент Украины Владимир Зеленский «толкает народ на погибель».

Как пишет «Балканист.ру», на акции звучал гимн России. «Мы поддерживаем наших братьев-русских в борьбе со злом империализма. Да здравствует Россия, Черногория и Владимир Путин!» – скандировали митингующие.

Ранее подобные акции прошли черногорском городе Никшиче.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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