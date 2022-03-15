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Вторник, 15 марта 2022, 18:20 мск

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Комиссия правительства Черногории поддержала новые санкции против России

Фото: pixabay.com

Комиссия правительства Черногории единогласно поддержала присоединение к пакету антироссийских санкций Евросоюза. Предполагается, что решение вступит в силу после одобрения кабинета министров страны, передает «Балканист.ру».

Санкции распространяются на 696 граждан России, среди которых президент РФ Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, ограничительные меры касаются имущества россиян, товарооборота и финансовых органов.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар призвал власти Черногории действовать решительнее в отношении российских СМИ RT и Sputnik. «Черногория должна следовать примеру ЕС и ввести санкции против RT и Sputnik, которые пытаются пропагандой и дезинформацией оправдать войну Путина», – заявил Эскобар.

Ранее Черногория была включена правительством РФ в список «недружественных государств».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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