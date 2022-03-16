Хорватия закрыла небо для военной техники после падения украинского беспилотника

Президент Хорватии Зоран Миланович распорядился запретить полеты военных самолетов над страной. Решение вызвано недавним инцидентом с падением на территории Загреба боевого беспилотника, запущенного с территории Украины, когда хорватские ПВО не среагировали на его появление, передает «Балканист.ру».

Миланович попытался объяснить бездействие хорватских систем противовоздушной обороны тем, что, по его мнению, «даже сербская ПВО не смогла бы сбить дрон, упавший на Загреб».

При этом президент Хорватии раскритиковал действия главы правительства страны Андрея Пленковича и министра обороны Марио Баножича, которые допустили публичные заявления, не дожидаясь окончания расследования ЧП. «Говорить заранее о том, что произошло, – инфантильно и провинциально. Об этом не говорят, пока не будут уверены, что же действительно случилось. К счастью, никто не пострадал», – подчеркнул Миланович.

Напомним, инцидент произошел 11 марта. Украинский беспилотник, вышедший, вероятно, из-под контроля, пролетел не менее 500 километров над Венгрией и частью Хорватии, после чего рухнул в Загребе.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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