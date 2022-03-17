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Четверг, 17 марта 2022, 17:22 мск

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Санкции против России спровоцировали раскол в правительстве Черногории

Фото: pixabay.com

Сегодня на заседании правительства Черногории произошел скандал, поводом для которого стала тема введения санкций против России. Премьер-министр страны Здравко Кривокапич демонстративно покинул зал заседаний.

Как передает «Балканист.ру», Кривокапич первоначально заявил, что решение о введении санкций должно принять министерство иностранных дел. В ответ глава черногорского МИД Джордже Радулович обвинил премьер-министра в попытке снять с себя ответственность, после чего Кривокапич покинул заседание правительства. При этом его поддержала министр просвещения, культуры, науки и спорта Весна Братич, заявив, что будет голосовать против санкций.

Ранее комиссия по вопросам политической системы при правительстве Черногории единогласно приняла решение присоединиться к пакету антироссийских санкций Евросоюза. Заседанием комиссии руководил Дритан Абазович – бывший вице-премьер страны, который получил в феврале мандат на формирование нового кабинета министров. Решение комиссии об антироссийских санкциях должно вступить в силу после одобрения правительства. Эти ограничения распространяются на 696 граждан России, среди которых президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, ограничительные меры касаются имущества россиян, товарооборота и финансовых органов.

Напомним, ранее правительство РФ включило Черногорию в список «недружественных стран».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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