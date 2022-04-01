Раскол в правительстве Черногории: кабинет министров не может принять решение о поддержке антироссийских санкций

Правительство Черногории вновь не приняло решение о поддержке антироссийских санкций Евросоюза в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине. Накануне на заседании кабинета министров этот вопрос снова вызвал серьезные разногласия.

В результате отсутствия поддержки большинства членов правительства кабмин не принял проект о создании специального координационного органа по контролю за введением и применением международных санкций против РФ, предложенный и.о. черногорского премьер-министра Здравко Кривокапичем, передает «Балканист.ру».

Напомним, 17 марта заседание правительства Черногории, на котором обсуждались антироссийские санкции, было сорвано: Кривокапич заявил, что решение о введении ограничений должно принять министерство иностранных дел страны, после чего глава черногорского МИД Джордже Радулович обвинил премьер-министра в попытке снять с себя ответственность. В знак протесте Кривокапич покинул заседание. В свою очередь, министр просвещения, культуры, науки и спорта Весна Братич указала, что будет голосовать против санкций.

Ранее Комиссия по вопросам политической системы при правительстве Черногории единогласно приняла решение присоединиться к пакету антироссийских санкций Евросоюза. Заседанием комиссии руководил Дритан Абазович – бывший вице-премьер страны, который получил в феврале мандат на формирование нового кабмина. Для вступления в силу решение комиссии должно быть одобрено правительством.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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