Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заручился поддержкой избирателей

В Венгрии по итогам парламентских выборов безоговорочное первое место получила партия «Фидес» (вместе с постоянными союзниками из Христианско-демократической народной партии), что позволит ее лидеру Виктору Орбану сохранить за собой должность премьер-министра страны, передает «Балканист.ру».

Согласно предварительным данным избирательной комиссии по итогам обработки 98,96% бюллетеней, «Фидес» и Христианско-демократическая партия набирают по партийным спискам 53,1% голосов и побеждают в 88 одномандатных округах. В парламенте нового созыва эти политические силы получат 135 из 199 мест – на два больше, чем в нынешнем.

Оппозиционная коалиция Социалистической партии, левоцентристских «Демократической коалиции» и «Диалога для Венгрии», либеральных партий «Политика может быть другой» и «Моментум», а также правоконсервативного «Йоббика» – занимает второе место, получив 35,04% голосов по партийным спискам и одержав победу в 18 одномандатных округах, что обеспечит ей 56 депутатских кресел в Национальном собрании.

Движение «Наша Родина» получила 6,17% поддержки избирателей и может рассчитывать на 7 парламентских мест. Один мандат достанется представителю немецкого меньшинства.

Явка на выборах составила 69,54%.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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