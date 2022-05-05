Президент Сербии сделал в Берлине важное заявление о санкциях ЕС против России

Официальный Белград не согласен с Евросоюзом во всех аспектах трактовки украинских событий. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на переговорах в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом сербский лидер подчеркнул, что Белград ясно выразил свою позицию относительно санкций против России и по ситуации в Косово.

«Мы не соглашаемся с ЕС в каждой детали [трактовки украинских событий], но не надо за Сербию предугадывать её позицию и действия», – цитирует заявление президента Сербии «Балканист.ру».

«Сербия уже высказалась ясно и понятно. Буду откровенен, только позиция Сербии была или неожиданностью, или частичной неожиданностью, в отличие от других [государств]. Вы знаете, что у нас есть обязанность синхронизировать свои векторы с ЕС. Это все, что могу сказать. У Сербии существует иной подход к вопросу по Косово и Метохии, и не обязан напоминать, что из-за этого у нас есть множество других проблем. Также не заставляйте напоминать, что Сербия пережила десятилетие под санкциями, мы эту политику хорошо понимаем. В то же время нам ясна позиция Германии», – сказал Вучич.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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