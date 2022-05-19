«Наши власти делают из нас дураков»: лидер движения «Русофилы» оценил антироссийские решения правительства Болгарии

Марионеточное правительство Болгарии делает из народа собственной страны дураков. Об этом заявил лидер партии «Русофилы за возрождение Болгарии» и общественного движения «Русофилы» Николай Малинов, комментируя решение Софии отказаться от закупок российского газа. По его оценке, у Болгарии еще есть шанс нормализовать отношения с Москвой.

«Наши власти делают из нас дураков – по той простой причине, что и Германия платит по этой схеме. Уже сообщили, что и 25 ведущих мировых компаний платят в рублях, и даже премьер-министр Италии пытается узнать, нарушает ли оплата газа в рублях санкции», – сказал политик в интервью болгарскому изданию Novinata.bg, которое цитирует «Балканист.ру».

По словам Малинова, есть еще один момент, о котором не говорят. «Болгарская сторона в лице нашего правительства даже не удосужилась провести какие-либо переговоры в этом направлении. Могли бы пригласить представителей «Газпрома» в Болгарию, самим поехать в Россию, в Турцию, в Сербию – да куда угодно, на какую-нибудь международную площадку. Они утверждают, что все решает ЕС. Да, но, как мы видим, в этом мире каждый защищает интересы своей страны, и в этом плане наши власть предержащие в большом долгу перед болгарским обществом», – подчеркнул лидер «Русофилов».

Как считает политик, шанс на нормализацию отношений Софии и Москвы, в том числе с «Газпромом» еще есть. «Разумеется, шанс есть. «Газпром» продает газ и зарабатывает на газе. «Газпром» способен «перебить» любое другое предложение по поставкам газа в Болгарию. Нет такого предложения, дешевле которого «Газпром» не мог бы продавать. Я могу говорить это вот так категорически, как человек, который поддерживает хорошие отношения с Россией», – отметил Малинов.

«Мы лично, как борцы с болгарофобией, в том числе и в России, очень четко объясняем нашим коллегам в Москве, что нужно чувствовать разницу между болгарским народом и болгарским марионеточным правительством. Так что мы вполне можем ожидать от россиян, что если мы протянем руку, то они примут ее», – пояснил болгарский политик.

София, служба информации РИА «Новый День»

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