Бывшая советская военно-морская база в Албании переходит под контроль НАТО

Североатлантический альянс получит в свое распоряжение военно-морскую базу в Албании. Об этом сообщил премьер-министр страны Эди Рама.

Как пишет «Балканист.ру», речь идет о базе Пашалиман в 180 км к югу от Тираны. Этот объект был построен Советским Союзом в 1950-х годах, и был единственной военной базой СССР такого типа в Средиземноморье, где размещались 12 подводных лодок.

В 1997 году во время экономического кризиса база была разграблена, а вооружение продано на металл. Единственную оставшуюся подлодку власти Албании планируют превратить в музей.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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