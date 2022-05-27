Официально: Отделение посольства России появится в Республике Сербской

В главном городе Республике Сербской Баня-Луке будет открыто отделение российского посольства в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России об учреждении в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) отделения посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине», – говорится в документе, который цитирует «Балканист.ру».

Информация о подготовке к открытию российского диппредставительства в главном городе Республики Сербской появилась в мае минувшего года. В октябре 2021-го Президиум Боснии и Герцеговины (БиГ) одобрил это решение. В декабре того же года технические аспекты этого вопроса обсудили главы МИД России и БиГ Сергей Лавров и Бисера Туркович.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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