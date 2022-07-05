«Теперь точно конец…»: Приштина объявила о введении новых санкций против России

«Министр иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Доника Гервала объявила о введении новых санкций против России. По ее словам, ограничительные меры касаются экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут способствовать совершенствованию российского оборонного сектора.

Кроме того, Косово отказывается от инвестиций в российскую энергетику, но делает исключение для атомной отрасли и энерготранспортного сектора. «Министр» заявила, что этот акт будет способствовать продолжению сотрудничества с США и Евросоюзом, передает «Балканист.ру».

Издание также отмечает, что в сербском сегменте социальных сетей высмеяли очередное антироссийское решение Приштины. «Путин всю ночь спать не будет от горя», «а что такого производит Приштина, чего не будет хватать Москве? Машины для лузганья семечек?», «Ну все, России теперь точно конец», «Как страшно жить! После этого действия технологического гиганта Косово не хотел бы я оказаться на месте россиян!» – иронизируют пользователи соцсетей.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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