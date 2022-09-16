«Карлики против великана»: премьер-министр Венгрии оценил последствия энергетических санкций ЕС

Антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики обернулись против Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«Никому из нас в этой ситуации нелегко. Нас учили, что санкции вводит более сильный против более слабого, но когда я смотрю на энергетические санкции, то вижу, что мы, европейцы, энергетические карлики, вводим санкции против энергетического великана. Это до добра не доведет», – цитирует Орбана «Балканист.ру».

Венгерский премьер отметил, что такие санкции «дорого нам обходятся». «Цены на энергоносители взлетели до небес. Эти санкции грозят проглотить наш 15-летний успех», – констатировал Орбан.

По его словам, антироссийскую политику легко формировать издалека – из Парижа, Брюсселя, Мадрида, Берлина. «Мы ближе к подсанкционной стране, то есть к России. Кто ближе, тот больше страдает от санкций, и нет ничего удивительного в том, что позиция Венгрии радикально расходится с позицией Брюсселя», – констатировал премьер-министр Венгрии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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