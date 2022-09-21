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Среда, 21 сентября 2022, 17:53 мск

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Республика Сербская готова признать Донбасс частью России

Фото: Tanjug.rs

Республика Сербская готова признать легитимными положительные результаты референдумов о вхождении в состав России народных республик Донбасса. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик.

«Безусловно, вопрос референдума был важной темой последних дней, и мы считаем, что вопрос присоединения является автономным решением как для этих регионов, так и для самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и выбранный ими путь интеграции», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, накануне Луганская и Донецкая народные руспублики, а также власти освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей заявили о проведении референдума 23-27 сентября. Сегодня стало известно, что плебисцит также пройдет в подконтрольной российским войскам части Николаевской области, которая включена в состав Херсонщины.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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