Белград выступил категорически против членства Косово в Совете Европы

Белград намерен решительно бороться с попытками «властей» самопровозглашенной республики Косово стать членом Совета Европы (СЕ). Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, комментируя данные о возможном рассмотрении в СЕ этого вопроса 5 октября.

«Вопрос только в том, прибегнет ли Совет Европы к полному попранию принципов Устава этой организации, приведет ли это к новому расколу между европейскими государствами или станет своего рода давлением на нас», – сказал Селакович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Помимо пяти стран-членов ЕС, не признавших независимость Косово (Кипр, Испания, Словакия, Греция, Румыния) среди членов Совета Европы суверенитет самопровозглашенной республики также не поддерживают Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина и Украина. «Это государства, которые имеют право голоса, но есть и страны, которые признали Косово, но не поддерживают членство Приштины в Совете Европы», – заявил глава МИД Сербии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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