Восьмой пакет санкций Евросоюза против России стал первым санкционным ударом по Сербии, которая будет лишена поставок российской нефти по хорватскому нефтепроводу JANAF. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. По его оценке, это акт мести Белграду за его независимую политику.

«Евросоюз в очередной раз доказал, что это клуб стран, отправлявших свои дивизии под Сталинград, и единственная последовательность в его политике – месть свободным народам. По предложению закомплексованной усташеской Хорватии они запретили Сербии импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу, а Болгарии – нет. Оправдываются тем, что у болгар есть российский нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, а то, что у сербов есть российский ПНЗ в Панчево (куда поступает нефть из JANAF), никого не волнует. Для усташей и их союзников важен не смысл действий, а то, навредят ли они Сербии», – заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр также отметил, что после вступления в силу этого пакета санкций Сербия будет вынуждена покупать более дорогую иракскую нефть и терять на этом сотни миллионов евро.

«В ближайшее время Сербии придется задуматься о строительстве нового нефтепровода в партнерстве с другими странами, потому что там, где усташи могут навредить Сербии, они это сделают. Европейский союз, в котором нашу судьбу решает все более неудачливая Хорватия, стал местом наших будущих унижений и страданий, и поэтому лучше быть нейтральной в военном и политическом отношении страной, чем членом клуба, в котором хорватские комплексы и месть будут законом и правилом», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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