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Вторник, 11 октября 2022, 12:02 мск

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Президент Сербии поручил защитить «Турецкий поток» от диверсий

Архив. Фото: официальный аккаунт президента Сербии в соцсетях

Президент Сербии Александр Вучич поручил Агентству безопасности и полиции обеспечить охрану трубопровода «Турецкий поток» на территории Сербии, чтобы не допустить диверсий с его подрывом.

«Никто в СМИ не обратил внимания на то, что президент Путин сообщил о попытке уничтожить «Турецкий поток» и остановить поток газа. Если бы это произошло, я не знаю, что бы мы делали. Мы бы остались без электричества и газа, несмотря на наши запасы. Сделаем что сможем, чтобы обезопасить себя», – пояснил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности России заявил, что киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода «Турецкий поток».

Сербский лидер намерен запросить у России подробности этой диверсии. Сегодня Вучич планирует провести переговоры с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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