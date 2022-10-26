Сербия отказалась от участия в «Крымской платформе»

Официальные лица Сербии проигнорировали саммит «Крымской платформы», который проходил 24-25 октября в столице Хорватии. В Белграде не комментируют отсутствие своей делегации на мероприятии, однако президент страны Александр Вучич неоднократно заявлял, что для него национальные интересы важнее иностранных представлений о том, как должна вести себя Сербия, передает «Балканист.ру».

Комментируя эту ситуацию, бывший посол США в Белграде Майкл Кирби заявил, что отсутствие представителей Белграда на саммите «Крымской платформы» означает, что Сербия заняла сторону России в украинском конфликте.

«Многие задаются вопросом, действительно ли правительство Сербии привержено европейскому пути? Сербия утверждает, что ориентирована на демократическое будущее. Если так, то похоже, что ее действия противоречат словам. Учитывая противодействие Сербии независимости Косово, – кажется, что Сербия принимает захват украинской территории Россией по двойным стандартам», – сказал американский дипломат.

Напомним, ранее саммит Крымской платформы отказался посетить президент Хорватии Зоран Миланович, подчеркнув, что не будет участвовать в лицемерном мероприятии и «множить цинизм по отношению к украинскому народу». При этом Миланович не стал встречаться с американской делегацией, отметив, что в США после ноябрьских выборов в Конгресс сменится власть и беседовать со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси бессмысленно.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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