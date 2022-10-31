Босния отказалась от товарищеского матча с футбольной сборной России

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Боснии и Герцеговины (БиГ), который должен был состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября, отменен. Такое решение принял Футбольный союз БиГ.

Глава организации Вико Желькович сообщил о переносе встречи на другую дату в будущем, говорится в заявлении Союза.

Боснийская федерация сообщила о договоренности сыграть со сборной России в сентябре. Против проведения этого матча выступили лидеры команды.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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