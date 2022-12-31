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Суббота, 31 декабря 2022, 15:12 мск

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Президент Сербии назвал условие для введения санкций против России

Архив. Фото: официальный сайт президента Сербии

Белград может ввести санкции против России, только если национальные интересы Сербии окажутся под угрозой. Об этом заявил президент балканской республики Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva.

По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям. «Как долго мы сможем защищать эту позицию – увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», – сказал президент Сербии (цитата по РИА «Новости»).

При этом Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю). По его словам, оно «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет». «Станем ли вводить санкции – не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да», – подчеркнул Вучич.

Белград, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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