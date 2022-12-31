Президент Сербии назвал условие для введения санкций против России

Белград может ввести санкции против России, только если национальные интересы Сербии окажутся под угрозой. Об этом заявил президент балканской республики Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva.

По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям. «Как долго мы сможем защищать эту позицию – увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», – сказал президент Сербии (цитата по РИА «Новости»).

При этом Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю). По его словам, оно «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет». «Станем ли вводить санкции – не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да», – подчеркнул Вучич.

Белград, Светлана Антонова

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