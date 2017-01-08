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Публикации за 08.01.17

Уфологи разглядели на Марсе тела пилотов-инопланетян

Уфологи разглядели на Марсе тела пилотов-инопланетян

На Марсе обнаружены обломки космического корабля и тела инопланетян. К такому выводу пришли специалисты по внеземным цивилизациям в ходе изучения снимков марсохода Curiosity, переданные NASA.

Как передает корреспондент агентства , среди обыкновенных пейзажей Марса уфологи разглядели на его поверхности очертания разбившегося космического аппарата, а неподалеку от него – останки внеземных существ.

При многократном увеличении фотографий исследователи обозначили на телах пришельцев грудные клетки с выпирающими ребрами и полуистлевшие черепа продолговатой формы.

По одной из версий, робот-марсоход запечатлел место крушения звездолета с пилотами на борту.

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Отметим, работники американского аэрокосмического агентства заявление уфологов пока не комментируют. Между тем, летом 2016 года виртуальные археологи NASA уже находили на фотоснимках марсохода, сделанных в экваториальном кратере Гейла, предмет, похожий на окаменевшую голову.

Напомним, шестиколесный ровер Curiosity отправился на Марс в ноябре 2011 года и 6 августа 2012 года достиг поверхности «красной планеты». Точного срока окончания миссии марсохода не называют, но его основная миссия была рассчитана на один марсианский год, или 687 земных суток.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.01.17

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