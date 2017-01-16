Уфологи нашли на Марсе вооруженного гуманоида (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

В ряде СМИ, западных и российских, опубликован снимок с Марса. Фотографию сделала камера, установленная на ровере Curiosity. Снимок наделал много шума, так как уфологии разглядели на нем представителя внеземной цивилизации. Уфологи уверены, что инопланетянин вел наблюдение за марсоходом.

На кадре запечатлены булыжники: один находится дальше другого, но сделано это в выгодном ракурсе. Потому, при определённой фантазии, в очертаниях объектов можно увидеть одетого в скафандр гуманоида. Уфологи считают, что он присел на одно колено и держит в руках стрелковое оружие.

Напомним, в середине декабря появилось сообщение о том, что между галактиками IC 2031 и NGC 1475 был обнаружен комплекс сооружений, который был классифицирован как база инопланетян. Комплекс состоит из двух мощных конструкций: одна – побольше – сделана из синего материала, предположительно – металла. Вторая – из желтого.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.17

Российским студентам отказали в кредитах на образование. / Ученые вывели управляемых зомби-убийц. / Луна оказалась древнее, чем считалось ранее. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»