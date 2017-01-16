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Публикации за 16.01.17

Уфологи нашли на Марсе вооруженного гуманоида (ФОТО)
Фото: DailyTechInfo

Уфологи нашли на Марсе вооруженного гуманоида (ФОТО)

В ряде СМИ, западных и российских, опубликован снимок с Марса. Фотографию сделала камера, установленная на ровере Curiosity. Снимок наделал много шума, так как уфологии разглядели на нем представителя внеземной цивилизации. Уфологи уверены, что инопланетянин вел наблюдение за марсоходом.

На кадре запечатлены булыжники: один находится дальше другого, но сделано это в выгодном ракурсе. Потому, при определённой фантазии, в очертаниях объектов можно увидеть одетого в скафандр гуманоида. Уфологи считают, что он присел на одно колено и держит в руках стрелковое оружие.

Новый День: Уфологи нашли на Марсе вооруженного гуманоида (ФОТО)

Напомним, в середине декабря появилось сообщение о том, что между галактиками IC 2031 и NGC 1475 был обнаружен комплекс сооружений, который был классифицирован как база инопланетян. Комплекс состоит из двух мощных конструкций: одна – побольше – сделана из синего материала, предположительно – металла. Вторая – из желтого.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.17

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