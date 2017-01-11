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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

На Луне обнаружили гигантский позвоночник

На Луне обнаружили гигантский позвоночник

На фотографии лунной поверхности разглядели гигантский позвоночник.

Как передает корреспондент агентства , снимок таинственной структуры выполнила программа Google Moon.

На фотографии, сделанной еще весной 2014 года, уфологии увидели 130-метровый объект, напоминающий позвоночник живого существа. Координаты загадочной структуры на карте программы Google Moon: 03°53'18.47»S 17°34»20.73»W.

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Длину объекта исследователи определили с помощью лазерного оборудования. Действительно ли речь идет об останках живого существа, ученые говорить воздерживаются. В NASA лишь заявили, что природу объекта можно будет выяснить с помощью последующих экспедиций на Луну.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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