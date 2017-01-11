На Луне обнаружили гигантский позвоночник

На фотографии лунной поверхности разглядели гигантский позвоночник.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», снимок таинственной структуры выполнила программа Google Moon.
На фотографии, сделанной еще весной 2014 года, уфологии увидели 130-метровый объект, напоминающий позвоночник живого существа. Координаты загадочной структуры на карте программы Google Moon: 03°53'18.47»S 17°34»20.73»W.
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Длину объекта исследователи определили с помощью лазерного оборудования. Действительно ли речь идет об останках живого существа, ученые говорить воздерживаются. В NASA лишь заявили, что природу объекта можно будет выяснить с помощью последующих экспедиций на Луну.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.01.17
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