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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

В 2017 году жители России будут меньше работать

В 2017 году жители России будут меньше работать

В 2017 году жители России будут работать меньше, чем в году ушедшем. Правда, и отдыхать придется тоже меньше.

Как передает корреспондент , самыми праздными для трудового народа России станут январь – 17 рабочих дней и февраль – 18 рабочих дней. Традиционно короткий за счет праздников май в этом году содержит 20 трудовых будней – как и «непраздничный» апрель. А больше всего рабочих дней в августе – 23. В целом, структура наступившего года выглядит следующим образом: большинству жителей России, как и в предыдущие годы, включая минувший, предстоит отработать 247 дней, 118 дней будут выходными – это на 1 меньше, чем в 2016-м.

Длинные выходные в связи с государственными праздниками ожидаются в феврале: День защитников Отечества выпадает на четверг, поэтому решено перенести выходной с 1 января (совпавшего с воскресеньем) на пятницу 24 февраля, и отдыхать в России будут 4 дня: с 23 по 26 февраля включительно. В марте – Международный женский день приходится на среду, переносов не утверждено, поэтому рабочая неделя будет просто разорвана 8 марта. В мае страна отдыхает 1 числа (это понедельник, поэтому выходные будут трехдневными: с 29 апреля по 1 мая) и 6 – 9 мая ( 6 и 7 мая – календарные выходные, а на 8 мая отдых перенесен с 7 января, совпавшего с субботой). В июне – День России (12 июня) выпадает на понедельник, что обеспечивает 3 выходных дня подряд. День народного единства (4 ноября) – суббота, выходной переносится на понедельник 6 ноября – опять получается три выходных подряд.

31 декабря в этом году снова будет выходным – это воскресенье.

В целом, отработать в текущем году жителям России, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, придется 1 тысячу 973 часа – на 1 час меньше, чем в завершившемся високосном году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.01.17

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