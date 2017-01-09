NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 09.01.17

Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО)

Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО)

В Челябинске на месте будущего конгресс-холла устроили свалку грязного снега. Чиновники пообещали разобраться с «несанкционированным вывозом».

Как передает корреспондент агентства , жители южноуральской столицы снова жалуются на огромные снежные кучи, появившиеся на берегу реки Миасс.

Напомним, прошлой зимой и весной горожане регулярно сообщали о складировании отравленного дорожными реагентами снега в пойме реки. На этот раз снежная свалка образовалась на пустыре в самом центре города, по словам очевидцев, как раз там, где планируется построить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС.

Новый День: Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО)

Сегодня глава города Евгений Тефтелев на первом аппаратном совещании в 2017 году поручил подчиненным разобраться с «несанкционированным вывозом». Кто складирует грязный снег на берегу реки, мэр не уточнил, лишь сообщил, что обычно этим занимаются торговые комплексы.

Новый День: Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО)

Фотографии «Nashchelyabinsk.ru»

«Есть факты, говорящие о том, что снег вывозят не туда – места, определенные городом. Несанкционированный вывоз будем жестко пресекать», – заявил мэр.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, за время новогодних каникул главная подрядная организация – ЗАО «Южуралмост» – вывезла с улиц города около 57 тысяч тонн снега. Руководство областного центра поручило усилить работу по вывозу снежных залежей с дорог.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

В Челябинске трамвай сошел с рельсов. / Двух магнитогорцев будут судить за убийство предпринимательницы из Вьетнама. / В 2017 году жители России будут меньше работать.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter