Набережную реки Миасс в Челябинске завалили грязным снегом (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

В Челябинске на месте будущего конгресс-холла устроили свалку грязного снега. Чиновники пообещали разобраться с «несанкционированным вывозом».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», жители южноуральской столицы снова жалуются на огромные снежные кучи, появившиеся на берегу реки Миасс.

Напомним, прошлой зимой и весной горожане регулярно сообщали о складировании отравленного дорожными реагентами снега в пойме реки. На этот раз снежная свалка образовалась на пустыре в самом центре города, по словам очевидцев, как раз там, где планируется построить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС.

Сегодня глава города Евгений Тефтелев на первом аппаратном совещании в 2017 году поручил подчиненным разобраться с «несанкционированным вывозом». Кто складирует грязный снег на берегу реки, мэр не уточнил, лишь сообщил, что обычно этим занимаются торговые комплексы.

Фотографии «Nashchelyabinsk.ru»

«Есть факты, говорящие о том, что снег вывозят не туда – места, определенные городом. Несанкционированный вывоз будем жестко пресекать», – заявил мэр.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, за время новогодних каникул главная подрядная организация – ЗАО «Южуралмост» – вывезла с улиц города около 57 тысяч тонн снега. Руководство областного центра поручило усилить работу по вывозу снежных залежей с дорог.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 09.01.17

В Челябинске трамвай сошел с рельсов. / Двух магнитогорцев будут судить за убийство предпринимательницы из Вьетнама. / В 2017 году жители России будут меньше работать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»