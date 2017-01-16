Бизнесмен, заваливший центр Челябинска ядовитым снегом, отделался легким испугом

Публикации за 16.01.17

Власти Челябинска пожурили виновного в «несанкционированном вывозе» снега.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлые выходные горожане обнаружили свалку грязного снега на месте будущего конгресс-холла. На площадку постоянно приезжали самосвалы и вываливали кучи ядовитого снега прямо на берег реки Миасса в районе цирка.

Сегодня городские власти заявили, что нарушитель установлен, однако называть его не стали. Мэр Евгений Тефтелев лишь сообщил, что это «бизнес».

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Начальник управления благоустройства Владимир Жучков рассказал, что с виновным в несанкционированном вывозе снега проведена «профилактическая работа». Нарушитель убрал снежные отходы, обособленный заезд на площадку заблокирован.

По словам челябинских чиновников, при обследовании других территорий нарушений не выявлено.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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