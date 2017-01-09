Власти Челябинска уличили во множестве нарушений при организации автопарковок

Публикации за 09.01.17

Антимонопольщики выявили целый веер нарушений при создании городских парковок в Челябинске.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального УФАС, признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации парковок в областном центре установлены в действиях Челябинской городской Думы, управления дорожного хозяйства Челябинска и МБУ «Городские парковки».

Утвержденный муниципальным парламентом в ноябре 2013 года порядок создания и использования парковок может ограничивать конкуренцию на данном рынке, пришли к выводу антимонопольщики. Именно он привел к цепочке различных нарушений при организации городских парковок. Кульминация наступила в 2016 году, когда в Челябинское УФАС России поступили обращения из городской прокуратуры и от возмущенных жителей.

Антимонопольная служба установила, что в качестве уполномоченной организацией по эксплуатации, благоустройству, техническому оснащению и расчетам с автолюбителями принятый гордумой порядок определяет муниципальное учреждение. Именно на этом основании осуществлять непосредственную деятельность по организации и функционированию всех городских парковок, расположенных на муниципальной земле, и соответственно получать прибыль, стало выбранное управлением дорожного хозяйства МБУ «Городские парковки». Таким образом, эта организация изначально оказалась в привилегированном положении по отношению к другим участникам рынка.

Мало того, МБУ получило возможность использовать в коммерческих целях городскую инфраструктуру, при этом содержать стоянки за бюджетные деньги.

Ситуацию усугубило отсутствие в документе требований к организации автопарковок органом местного самоуправления. В итоге, мэрия утвердила Перечень месторасположения парковок для платных и бесплатных стоянок, не содержавший данных о размерах объекта, количестве парковочных мест, порядке подачи хозяйствующим субъектами предложений о создании новых парковок. А функции по созданию автостоянок управление дорожного хозяйства передало МБУ «Городские парковки», в то время как эти полномочия должен исполнять орган местного самоуправления.

Более того, утвержденный Порядок распространяет свое действие не только на парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, но и на стоянки, не находящиеся на таких дорогах и расположенные, например, возле зданий и многоквартирных домов.

В результате МБУ «Городские парковки» заключало с хозяйствующими субъектами агентские договоры и передавало им право пользования землей для организации парковок и получения прибыли от этой деятельности. При этом мэрия не передавала земельные участки в пользование учреждению и не выдавала ему разрешение на использование земли, чего требует Земельный кодекс РФ. При этом парковки на определенных городскими властями участках функционировали, а компании оказывали услуги, не имея законных прав на пользование землей.

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«По мнению Челябинского УФАС России, в действиях органов власти и муниципального учреждения содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции на рынке оказания услуг парковок, – подчеркнули в антимонопольном ведомстве. – Челябинской городской Думе направлено предупреждение о внесении изменений в Порядок создания и пользования парковками, управлению дорожного хозяйства – об исключении из устава МБУ «Городские парковки» функций по созданию парковочных мест, МБУ «Городские парковки» – о расторжении заключенных агентских договоров». Предупреждения должны быть исполнены до 20 марта 2017 года. В противном случае в отношении всех трех адресатов будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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