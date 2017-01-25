NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.01.17

Южноуральский губернатор заявил о «катастрофе бескультурья» в Челябинске (ФОТО) / «С парковками заигрались..."

Южноуральский губернатор заявил о «катастрофе бескультурья» в Челябинске (ФОТО) «С парковками заигрались..."

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал очистить территорию вокруг театра оперы и балета от автомобилей.

Новый День: Южноуральский губернатор заявил ''катастрофу бескультурья'' в Челябинске (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , сегодня на заседании правительства глава региона неожиданно вынес на общее рассмотрение вопрос «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки». Границы зон разработаны в целях обеспечения сохранности памятника архитектуры и истории.

Дубровского возмутил один из пунктов документа, которым разрешается организация в охранной зоне временных парковок. Губернатор приказал убрать это пункт, подчеркнув, что областной центр может себе позволить отсутствие стоянки вдоль проезда к центральному входу театра оперы и балета и создание там настоящей «зоны культуры».

Новый День: Южноуральский губернатор заявил ''катастрофу бескультурья'' в Челябинске (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По словам Дубровского, беспорядок возле театра заметил не он, а один «важный гость».

«Мы привыкаем, не видим этих вещей. С этими парковками в Челябинске мы уже реально заигрались: каждое учреждение старается на своей земле что-нибудь организовать. Я понимаю, что это делается, чтобы какой-то дополнительный доход иметь, там всякие истории. Мы этот видим или не видим? Почему нам эти замечания делают другие? – задался риторическими вопросами глава региона и тут же на них ответил. – Мы настолько привыкли к этой нашей катастрофе бескультурья, мы сами все это себе позволяем».

Новый День: Южноуральский губернатор заявил ''катастрофу бескультурья'' в Челябинске (ФОТО)

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, проезд возле театра оперы неоднократно пытались закрыть от машин, но всякий раз шлагбаумы убирали по требованию прокуратуры. Подобные объяснения Дубровского не устроили, он упрекнул подчиненного в том, что тот подписывает документы, не читая.

Новый День: Южноуральский губернатор заявил ''катастрофу бескультурья'' в Челябинске (ФОТО)

«Это команда, это не обсуждение. Делайте корректировку, убирайте это право формирования временных парковок», – подытожил губернатор.

Примечательно, что глава региона, наконец-то заметивший «катастрофу бескультурья», царящую в столице Южного Урала, не стал ничего спрашивать у градоначальника Евгения Тефтелева.

Новый День: Южноуральский губернатор заявил ''катастрофу бескультурья'' в Челябинске (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 25.01.17

У жителя Троицкого района полиция изъяла целый арсенал. / В Магнитогорске в гараже найдены погибшими два маршрутчика. / В Челябинской области отправляют на простой рабочих градообразующего предприятия.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter