Южноуральский губернатор заявил о «катастрофе бескультурья» в Челябинске (ФОТО) / «С парковками заигрались..."

Публикации за 25.01.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал очистить территорию вокруг театра оперы и балета от автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании правительства глава региона неожиданно вынес на общее рассмотрение вопрос «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки». Границы зон разработаны в целях обеспечения сохранности памятника архитектуры и истории.

Дубровского возмутил один из пунктов документа, которым разрешается организация в охранной зоне временных парковок. Губернатор приказал убрать это пункт, подчеркнув, что областной центр может себе позволить отсутствие стоянки вдоль проезда к центральному входу театра оперы и балета и создание там настоящей «зоны культуры».

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По словам Дубровского, беспорядок возле театра заметил не он, а один «важный гость».

«Мы привыкаем, не видим этих вещей. С этими парковками в Челябинске мы уже реально заигрались: каждое учреждение старается на своей земле что-нибудь организовать. Я понимаю, что это делается, чтобы какой-то дополнительный доход иметь, там всякие истории. Мы этот видим или не видим? Почему нам эти замечания делают другие? – задался риторическими вопросами глава региона и тут же на них ответил. – Мы настолько привыкли к этой нашей катастрофе бескультурья, мы сами все это себе позволяем».

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, проезд возле театра оперы неоднократно пытались закрыть от машин, но всякий раз шлагбаумы убирали по требованию прокуратуры. Подобные объяснения Дубровского не устроили, он упрекнул подчиненного в том, что тот подписывает документы, не читая.

«Это команда, это не обсуждение. Делайте корректировку, убирайте это право формирования временных парковок», – подытожил губернатор.

Примечательно, что глава региона, наконец-то заметивший «катастрофу бескультурья», царящую в столице Южного Урала, не стал ничего спрашивать у градоначальника Евгения Тефтелева.

Челябинск, Юлия Малецкая, Евгений Полак

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