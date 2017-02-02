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Челябинск

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Публикации за 02.02.17

Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)

Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)

В Челябинске игнорируют распоряжение губернатора о ликвидации стихийной парковки. Более того, машин на площади у Челябинского театра оперы и балеты стало еще больше.

Новый День: Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , не прошло и неделе, как площадь перед оперный театром, очищенную от автомобилей 27 января, вновь заполонили машины.

Новый День: Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)

Напомним, ликвидировать самовольную автостоянку на площади Ярославского потребовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании 25 января. Через день машины исчезли. Правда, тогда же здесь появилась разметка, гласящая, что часть площади доступна для машин неких VIP.

На протяжении нескольких дней занимались только эти места. Однако, по всей видимости, челябинцы устали наблюдать авто некоторых «более равных», нежели остальные горожане, персон там, где стоянки вроде как быть не должно вообще. Ведь именно так поставил вопрос южноуральский губернатор. Поэтому сегодня жители областного центра решили: если им можно, то и нам не запрещено.

К крыльцу театра теперь вообще не подобраться
К крыльцу театра теперь вообще не подобраться
Машины заняли даже тротуары
Машины заняли даже тротуары

«Новый День – Челябинск» , и

Между тем, в пресс-службе мэрии сообщили, что на следующей неделе у театра оперы и балета установят шлагбаумы, и въезд на площадь Ярославского будет закрыт. Хотя, возможно, и не для всех.

Новый День: Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)
Новый День: Воли губернатора хватило на несколько дней: челябинские автомобилисты вновь оккупировали площадку перед оперным театром (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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