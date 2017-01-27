Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Стоянку у челябинского оперного театра убрали через день после разноса губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 января, парковка на площади Ярославского исчезла.

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Убрать самовольную стоянку у театра оперы и балета потребовал 25 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Когда министр культуры региона Алексей Бетехтин попробовал отговориться, ссылаясь на противодействие прокуратуры, глава региона оборвал его «Это команда, это не обсуждение. Делайте корректировку, убирайте это право формирования временных парковок».

В итоге, если еще вчера все подходы к театру были заставлены машинами, сегодня площадь Ярославского почти пустует.

Так было

Так стало

Если верить появившейся разметке, здесь могут оставлять свои автомобили только VIP.

Фото Евгения Левита

А вот и очень важные машины

Кстати, платную паркову губернатор тоже поручил убрать, но она осталась.

Возможно, это машины тоже важных, но не очень – поэтому за углом и за деньги

Зато с этой стороны никого не осталось... Почти

Теперь как бы все культурно

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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