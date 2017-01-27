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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО)

Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО)

Стоянку у челябинского оперного театра убрали через день после разноса губернатора.

Как передает корреспондент РИА , сегодня, 27 января, парковка на площади Ярославского исчезла.

«Новый День – Челябинск» , и

Убрать самовольную стоянку у театра оперы и балета потребовал 25 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Когда министр культуры региона Алексей Бетехтин попробовал отговориться, ссылаясь на противодействие прокуратуры, глава региона оборвал его «Это команда, это не обсуждение. Делайте корректировку, убирайте это право формирования временных парковок».

В итоге, если еще вчера все подходы к театру были заставлены машинами, сегодня площадь Ярославского почти пустует.

Так было
Так было
Так стало
Так стало

Если верить появившейся разметке, здесь могут оставлять свои автомобили только VIP.

Фото Евгения Левита
Фото Евгения Левита
А вот и очень важные машины
А вот и очень важные машины
Новый День: Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО)

Кстати, платную паркову губернатор тоже поручил убрать, но она осталась.

Возможно, это машины тоже важных, но не очень – поэтому за углом и за деньги
Возможно, это машины тоже важных, но не очень – поэтому за углом и за деньги
Зато с этой стороны никого не осталось... Почти
Зато с этой стороны никого не осталось... Почти
Теперь как бы все культурно
Теперь как бы все культурно

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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