Некультурная история: у Челябинской оперы во время спектакля эвакуировали машины зрителей

Публикации за 20.03.17

Пока родители с детьми смотрели спектакль в Челябинской опере, их машины эвакуировали с парковки перед театром.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», массовая эвакуация легковых автомобилей была проведена в воскресенье, 19 марта, во время утреннего спектакля «Белоснежка и семь гномов».

Попытки челябинцев «отбить» своих «железных конец» окончились неудачей. Сотрудники ГИБДД указывали горожанам на знак «Остановка запрещена» и отказывались продолжать дискуссию.

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В мэрии затруднились прокомментировать инцидент. « Это областной театр, и прилегающая земля – тоже», заметил глава Челябинска Евгений Тефтелев. Но тут же пообещал, что попросит управление культуры «посмотреть эту ситуацию». В пресс-службе администрации позднее уточнили, что проезд и парковка на площади Ярославского осуществляются в соответствии с установленными там знаками. То есть, по сути, поддержали позицию сотрудников ГИБДД.

Однако ежедневно жители города убеждаются, что у определенной категории челябинцев есть, по всей видимости, иммунитет к правилам дорожного движения. Ведь на парковке перед театром оперы и балета всегда в течение дня можно заметить автомобили из недешевых. Им знак «Остановка запрещена» парковаться не мешает. В отличие от зрителей, которым, помнится, обещали, что площадь Ярославского от посторонних машин зачищается именно для них.

Возможно, что перед театром стоят автомобили сотрудников. В таком случае остается только позавидовать заработкам оперных артистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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