NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

Некультурная история: у Челябинской оперы во время спектакля эвакуировали машины зрителей

Некультурная история: у Челябинской оперы во время спектакля эвакуировали машины зрителей

Пока родители с детьми смотрели спектакль в Челябинской опере, их машины эвакуировали с парковки перед театром.

Как сообщает корреспондент РИА , массовая эвакуация легковых автомобилей была проведена в воскресенье, 19 марта, во время утреннего спектакля «Белоснежка и семь гномов».

Попытки челябинцев «отбить» своих «железных конец» окончились неудачей. Сотрудники ГИБДД указывали горожанам на знак «Остановка запрещена» и отказывались продолжать дискуссию.

«Новый День – Челябинск» , и

В мэрии затруднились прокомментировать инцидент. « Это областной театр, и прилегающая земля – тоже», заметил глава Челябинска Евгений Тефтелев. Но тут же пообещал, что попросит управление культуры «посмотреть эту ситуацию». В пресс-службе администрации позднее уточнили, что проезд и парковка на площади Ярославского осуществляются в соответствии с установленными там знаками. То есть, по сути, поддержали позицию сотрудников ГИБДД.

Однако ежедневно жители города убеждаются, что у определенной категории челябинцев есть, по всей видимости, иммунитет к правилам дорожного движения. Ведь на парковке перед театром оперы и балета всегда в течение дня можно заметить автомобили из недешевых. Им знак «Остановка запрещена» парковаться не мешает. В отличие от зрителей, которым, помнится, обещали, что площадь Ярославского от посторонних машин зачищается именно для них.

Возможно, что перед театром стоят автомобили сотрудников. В таком случае остается только позавидовать заработкам оперных артистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.17

На дорогах Челябинской области становится опасно: на одинокие авто нападают грабители. / Пропавшие школьницы из Южноуральска нашлись на московской трассе. / В Копейске многодетную мать выставили на улицу с 7 детьми.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter