Жители Сатки в шоке: платежи за «декабрьское» тепло выросли на 40%

Публикации за 09.01.17

Жители Сатки возмущены непонятным повышением платежей за отопление.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в начале января многие горожане были ошарашены счетами от ОАО «Энергосистемы». Данная организация оказывает услуги по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению.

Жители Сатки в соцсетях сообщают, что в квитанциях, где выставлены счета за услуги, потребленные в декабре 2016 года, появилась новая строка – «пов. к отоп». «Дополнительные» суммы не маленькие, у всех разные. По словам одной из горожанок у нее «пов. к отоп.» составило 40% от существующего платежа за тепло. Кому-то указали сумму в 600 рублей, кому-то – несколько тысяч.

Чем вызвано резкое подорожание «декабрьского» тепла, саткинцы не понимают.

По словам некоторых горожан, новая строка появилась в квитанциях жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета. При этом, обитатели микрорайона новостроек «Апельсиновый рай» так же сообщают о дополнительных платежах, несмотря на то, что в их домах установлены все счетчики.

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«У нас стоят общедомовые счетчики, сумма за отопление пришла на 800 рублей больше. Хотя предыдущие месяца такого не было, а счетчики стояли. Объясняют, что именно в этом месяце больше тепла на наш дом подали», – сообщает одна из участниц группы «Подслушано Сатка».

Горожане подобным объяснениям не верят: «Как было холодно, так и есть». Саткинцы не хотят платить по завышенным счетам, пишут письма в прокуратуры и даже подумывают о митинге.

Челябинск, Юлия Малецкая

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