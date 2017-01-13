Жителей Миасса шокировали счета за отопление

Публикации за 13.01.17

Жителей Миасса возмутили счета за отопление.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», бурное обсуждение квитанций, полученных горожанами в январе, развернулось в социальных сетях.

Один из пользователей сообщил, что за отопление квартиры в декабре им насчитали 6 тысяч рублей, а за все коммунальные услуги придется заплатить 11 тысяч рублей. «За воду, газ и свет по счетчикам платим, – возмутился мужчина. – И вдруг – такой счет за отопление. Будто бы потому, что в квартире прописано 8 человек. За отопление-то от площади считают, а не от количества прописанных. Они что – каждого в отдельности отапливают?»

Его недовольство разделили другие участники обсуждения. Несколько человек подтвердили, что также получили запредельные счета за отопление. «Как нам объяснили, такая цена за тепло, потому что в холода сильнее топят, – написала одна из жительниц Миасса. – И, мол, не удивляйтесь, в январе-феврале еще больше будет. Но в декабре не было таких стойких и продолжительных морозов».

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Миасские чиновники предлагают горожанам со всеми вопросами обращаться в управляющие компании. «Что касается отопления квартир, то оплата за него зависит от размера жилплощади, а стоимость ГВС рассчитывается, исходя из количества живущих в квартире», – цитирует U24.Ru специалиста отдела тарифной политики городского комитета по ЖКХ, энергетике и транспорта.

Горожан подобные объяснения не устраивают. «Какая чушь! – эмоционально прокомментировал один из местных жителей. – Вы видели эти платежки? У нас весь подъезд такие получил. И соседний подъезд тоже. В квартире моей мамы в однокомнатной квартире 1 человек прописан, везде счетчики. А за отопление и горячую воду – 5 тысяч. Ошибка?!!! У соседки в трехкомнатной квартире тоже 1 человек прописан. Там сумма за отопление и воду 7 тысяч 500 рублей. Опять ошибка?!!! Вы о чем пишете?!!!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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