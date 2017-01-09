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Челябинск

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Публикации за 09.01.17

«Я вся такая внезапная, такая противоречивая…»: сериал «Шерлок» грозит взорвать мозг зрителям

«Я вся такая внезапная, такая противоречивая…»: сериал «Шерлок» грозит взорвать мозг зрителям

Сериал «Шерлок» не перестает удивлять и выносить мозг зрителям: 4 сезон настолько отдалился от литературного первоисточника, что запутались даже самые матерые шерлокоманы.

Как передает корреспондент агентства , в сериале появился новый персонаж, обрушивший на поклонников экстравагантного детектива целый фонтан сюрпризов.

Вместо обещанного создателями проекта еще одного брата Шерлока перед взыскательной публикой предстала сестра самого английского из всех когда-либо существовавших детективов. При этом с по-викториански чинными, хотя и экстравагантными, родственниками новую героиню роднит разве что недюжинный ум.

А вот с остальным Эвр Холмс, роль которой исполняет Сиам Брукс, кажется, еще и сама окончательно не разобралась. Не знает она, чего больше хочет – соблазнить доктора Ватсона или убить его, хотя пытается сделать и то, и другое. Втереться в доверие к брату Шерлоку, представ его клиенткой (Шерлок¸ похоже не в курсе, что у него есть сестра), или помочь его ассистенту и другу справиться с потерей горячо любимой супруги.

«Новый День – Челябинск» , и

Новая интрига грозит окончательно запутать зрителя, казалось бы, привыкшего к самым неожиданным прочтениям образа известнейшего обитателя Бейкер-стрит.

Напомним, что вторую часть 4 сезона посмотрели пока лишь те, кто живет по московскому времени, все остальные вынуждены томиться в ожидании, но и они уже успели познакомиться с сестрой Шерлока, хотя пока об этом не подозревают.

Сможет ли новая героиня остаться представительницей кристальнейшего семейства борцов с преступностью или предпочтет превратиться из мисс Холмс в мисс Хайд? Ответ на этот вопрос могут дать лишь последующие серии. Могут – но не обещают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.17

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