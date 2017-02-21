Игра окончена? Сценарист «Шерлока» не знает, будет ли продолжение

Публикации за 21.02.17

Один из создателей культового британского сериала «Шерлок», актер и сценарист Марк Гэтисс намекнул на завершение проекта.

Как пишет The Sun, Гэтисс, сыгравший в «Шерлоке» брата знаменитого сыщика-социопата Майкрофта Холмса, признался, что не знает, будет ли продолжение. «Я честно не знаю, будет ли что-то еще», – сказал он. Также Гэтисс вновь отметил, что это очень трудная задача – согласовать графики звезд «Шерлока» Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Также, добавил Гэтисс, четвертый сезон завершился на очень позитивной ноте, и, если это все же финал, ему лично такой финал очень нравится.

Четвертый сезон «Шерлока» был показан в январе 2017 года и вызвал шквал критики. Однако фанаты сериала все еще надеются на пятый сезон и даже разгадывают «послание пляшущих человечков» в одном из финальных кадров четвертого сезона, считая, что в нем зашифрован дальнейший план создателей «Шерлока».

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 21.02.17

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