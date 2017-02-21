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Культура

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Публикации за 21.02.17

Игра окончена? Сценарист «Шерлока» не знает, будет ли продолжение
кадр из сериала «Шерлок»

Игра окончена? Сценарист «Шерлока» не знает, будет ли продолжение

Один из создателей культового британского сериала «Шерлок», актер и сценарист Марк Гэтисс намекнул на завершение проекта.

Как пишет The Sun, Гэтисс, сыгравший в «Шерлоке» брата знаменитого сыщика-социопата Майкрофта Холмса, признался, что не знает, будет ли продолжение. «Я честно не знаю, будет ли что-то еще», – сказал он. Также Гэтисс вновь отметил, что это очень трудная задача – согласовать графики звезд «Шерлока» Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Также, добавил Гэтисс, четвертый сезон завершился на очень позитивной ноте, и, если это все же финал, ему лично такой финал очень нравится.

Четвертый сезон «Шерлока» был показан в январе 2017 года и вызвал шквал критики. Однако фанаты сериала все еще надеются на пятый сезон и даже разгадывают «послание пляшущих человечков» в одном из финальных кадров четвертого сезона, считая, что в нем зашифрован дальнейший план создателей «Шерлока».

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 21.02.17

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