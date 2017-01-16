«В игру!»: британцы считают Путина причастным к утечке последней серии «Шерлока»

Публикации за 16.01.17

BBC Wordwide начала расследование утечки в России финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» за день до телепремьеры. В корпорации подозревают, что появление серии в сети за сутки до официальной премьеры могло быть организовано специально. А в соцсетях и вовсе появились конспирологические версии, что к утечке может быть причастно высшее руководство России, вплоть до президента.

В интервью The Telegraph представитель ВВС заверил, что корпоративная система безопасности «превосходит золотой стандарт», поэтому произошедшее «немало удивляет» и является «больше, чем случайностью». Как пишет Лента.Ру, ряд западных экспертов считает, что цель утечки – навредить ВВС. Так, специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо назвал случившееся «карательной акцией» с политическим мотивом, поскольку «коммерческой выгоды от этого явно никакой». Сторонники этой версии также считают произошедшее возможной реакцией Кремля на расширение российской службы ВВС и местью за заморозку британских счетов компании Russia Today в октябре прошлого года. В соцсетях даже пишут, что к утечке причастен президент России Владимир Путин.

Первый канал проводит собственное расследование утечки. По предварительной версии, причиной стала хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться после завершения расследования.

Третья серия четвертого сезона «Шерлока» под названием «Последнее дело» в озвучке Первого канала была выложена в Сеть за сутки до премьеры, 14 января. Официальная премьера состоялась в Великобритании в 21:00 по местному времени и через минуту – в 00:01 мск уже 15 января – в России на Первом канале. Отметим, что рейтинги этой серии стали наихудшими за всю семилетнюю историю сериала, равно как и комментарии фанатов проекта. Впрочем, в ВВС советуют не спешить с выводами и подождать окончательных подсчетов рейтингов. Будет ли пятый сезон – остается под вопросом. Один из создателей сериала – Марк Гэтисс (играет Майкрофта Холмса) сегодня заявил, что такая возможность рассматривается, и последний эпизод четвертого сезона дает неплохой старт. Основная сложность – совместить плотные графики актеров.

Культовый сериал «Шерлок» вышел в эфир в 2010 году. В России его показывает Первый канал. Действие и герои произведений Артура Конан Дойла перенесены в современный Лондон.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 16.01.17

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