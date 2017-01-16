NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 16.01.17

«В игру!»: британцы считают Путина причастным к утечке последней серии «Шерлока»

«В игру!»: британцы считают Путина причастным к утечке последней серии «Шерлока»

BBC Wordwide начала расследование утечки в России финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» за день до телепремьеры. В корпорации подозревают, что появление серии в сети за сутки до официальной премьеры могло быть организовано специально. А в соцсетях и вовсе появились конспирологические версии, что к утечке может быть причастно высшее руководство России, вплоть до президента.

В интервью The Telegraph представитель ВВС заверил, что корпоративная система безопасности «превосходит золотой стандарт», поэтому произошедшее «немало удивляет» и является «больше, чем случайностью». Как пишет Лента.Ру, ряд западных экспертов считает, что цель утечки – навредить ВВС. Так, специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо назвал случившееся «карательной акцией» с политическим мотивом, поскольку «коммерческой выгоды от этого явно никакой». Сторонники этой версии также считают произошедшее возможной реакцией Кремля на расширение российской службы ВВС и местью за заморозку британских счетов компании Russia Today в октябре прошлого года. В соцсетях даже пишут, что к утечке причастен президент России Владимир Путин.

Первый канал проводит собственное расследование утечки. По предварительной версии, причиной стала хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться после завершения расследования.

Третья серия четвертого сезона «Шерлока» под названием «Последнее дело» в озвучке Первого канала была выложена в Сеть за сутки до премьеры, 14 января. Официальная премьера состоялась в Великобритании в 21:00 по местному времени и через минуту – в 00:01 мск уже 15 января – в России на Первом канале. Отметим, что рейтинги этой серии стали наихудшими за всю семилетнюю историю сериала, равно как и комментарии фанатов проекта. Впрочем, в ВВС советуют не спешить с выводами и подождать окончательных подсчетов рейтингов. Будет ли пятый сезон – остается под вопросом. Один из создателей сериала – Марк Гэтисс (играет Майкрофта Холмса) сегодня заявил, что такая возможность рассматривается, и последний эпизод четвертого сезона дает неплохой старт. Основная сложность – совместить плотные графики актеров.

Культовый сериал «Шерлок» вышел в эфир в 2010 году. В России его показывает Первый канал. Действие и герои произведений Артура Конан Дойла перенесены в современный Лондон.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 16.01.17

Уфологи нашли на Марсе вооруженного гуманоида (ФОТО). / Калининград предложил поставлять Литве кирпичи для стены на границе с Россией. «Флаг в руки». / В США зафиксирована первая смерть от неубиваемой супербактерии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter