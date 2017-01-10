«Сплошной белок и деликатес»: челябинцы нашли червяка в новогоднем подарке (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

Жители Челябинска обнаружили опарыша в детском новогоднем сюрпризе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о неприятной находке горожане поведали в соцсетях. «Внимательнее жуйте конфеты из новогодних подарков», – написал житель Металлургического района, опубликовав фотографию притаившегося в конфете червя. От кого дети получили новогодний подарок с сюрпризом, автор снимка не пояснил.

Информация о червивых конфетах вызвала бурное обсуждение среди любителей сладостей. Часть из них заявила, что после такого случая напрочь отпадает желание есть шоколадные конфеты. Другие иронично отметили, что новогоднее лакомство – «сплошной белок и деликатес». Третьи поделились своим опытом изготовления сладостей: «Такое бывает, когда в шоколад кладут плохо прожаренный либо плохо проверенный орех. Косяк производителя».

Напомним, в последнее время челябинцы регулярно находят тараканов и червей в продуктах, купленных в магазинах либо заведениях общепита. К примеру, в новогодние праздники клиенты одного из кафе в ТРК «Алмаз» обнаружили опарыша в картофеле.

Челябинск, Юлия Димова

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