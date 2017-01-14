Жители Челябинска нашли в новогоднем подарке моль (ФОТО)

Публикации за 14.01.17

Жители Челябинска продолжают находить живность в новогодних подарках.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», горожане рассказли о неаппетитной находке в соцсетях. Одну из конфет уже пожевала личинка моли, успев окуклиться и вылупиться.

«Вот такие сюрпризы находим в новогдних подарках», – поделились жители Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ».

Участники сообщества рассказали, что также находили в подарках червяков и насекомых. Одна из горожанок продемонстрировала испорченную плитку шоколада, полученную ребенком в новогодние праздники.

Фотографии из группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)

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Напомним, ранее житель Металлургического района нашел в новогоднем подарке живого червя.

Челябинск, Юлия Малецкая

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