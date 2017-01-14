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Челябинск

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Публикации за 14.01.17

Жители Челябинска нашли в новогоднем подарке моль (ФОТО)

Жители Челябинска нашли в новогоднем подарке моль (ФОТО)

Жители Челябинска продолжают находить живность в новогодних подарках.

Как передает корреспондент агентства , горожане рассказли о неаппетитной находке в соцсетях. Одну из конфет уже пожевала личинка моли, успев окуклиться и вылупиться.

Новый День: Жители Челябинска нашли в новогоднем подарке моль

«Вот такие сюрпризы находим в новогдних подарках», – поделились жители Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ».

Участники сообщества рассказали, что также находили в подарках червяков и насекомых. Одна из горожанок продемонстрировала испорченную плитку шоколада, полученную ребенком в новогодние праздники.

Фотографии из группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)
Фотографии из группы «Подслушано ЧМЗ» (VK)

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, ранее житель Металлургического района нашел в новогоднем подарке живого червя.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 14.01.17

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