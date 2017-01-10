Заочно арестована жительница Коркино, сбежавшая на войну в Сирию

Публикации за 10.01.17

В Челябинской области суд заочно арестовал жительницу Коркино, три года воюющую в Сирии.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе облсуда, сегодня в апелляционном порядке были рассмотрены материалы досудебного производства в отношении 24-летней жительницы региона.

20 декабря 2016 года Центральный районный суд заочно избрал в отношении девушки, обвиняемой в «участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ» (часть 2 статьи 208 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

С 14 ноября прошлого года она была объявлена в международный розыск. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию, либо задержания на территории РФ.

Известно, что девушка, зарегистрированная в Коркино, с 2013 года находится на территории Сирии в зоне активных боевых действий.

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Принимая решение о заключении под стражу, районный суд учел, что девица обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против общественной безопасности, за которое предусмотрено наказание исключительно в виде лишение свободы на длительный срок.

Также суд учел, что жительница Южного Урала входит в состав незаконного воинского формирования, обеспечена огнестрельным оружием и боеприпасами.

«Кроме того, по данным, имеющимся у следствия, обвиняемая рассматривает Россию как территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими ислам», – сообщает пресс-служба облсуда.

Не согласившись с постановлением районного суда, адвокат девушки подал апелляционную жалобу, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Однако областной суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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