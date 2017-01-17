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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

Челябинца, воюющего в Сирии на стороне исламистов, арестовали заочно

Челябинца, воюющего в Сирии на стороне исламистов, арестовали заочно

В Челябинской области арестовали еще одного молодого человека, сбежавшего на войну в Сирию.

Как сообщили агентству в пресс-службе облсуда, сегодня в апелляционном порядке были рассмотрены материалы досудебного производства в отношении 23-летнего жителя южноуральской столицы.

20 декабря прошлого года Центральный районный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, поскольку с 14 октября 2016 года молодой человек был объявлен в международный розыск,

Челябинец обвиняется в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (часть 2 статьи 208 УК РФ).

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Молодой человек долгое время не живет по месту регистрации в Челябинске, поскольку находится в Сирии, в зоне активных боевых действий против правительственных сил. Его семья находится в Республике Таджикистан, где он также объявлен в международный розыск и ему избрана аналогичная мера пресечения.

Также суд, принимая решение об аресте, учел, что челябинец входит в состав незаконного вооруженного формирования, обеспечен огнестрельным стрелковым оружием и боеприпасами, а также рассматривает Россию как территорию для ведения войны с людьми, не исповедующими ислам.

Постановление районного суда обжаловал адвокат обвиняемого, настаивая на избрании меры, не связанной с заключением его подзащитного под стражу, однако областной суд счел выводы суда первой инстанции законными и обоснованными и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции молодого человека в Россию либо его задержания на территории страны.

Напомним, ранее суд заочно арестовал 24-летнюю жительницу Коркино, уже 3 года воюющую в Сирии на стороне исламистов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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