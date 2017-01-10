В Челябинской области зарегистрировано три тяжелых случая гриппа, среди заболевших – дети

Публикации за 10.01.17

Трое южноуральцев госпитализированы в тяжелом состоянии с диагнозом «грипп».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Челябинская область вступила в эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ значительно раньше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Всего с начала сентября 2016 года на Южном Урале зарегистрировано более 18 тысяч 880 заболевших респираторными инфекциями, лабораторно подтверждены 64 случая гриппа. В основном, речь о гриппе H3N2, относящемся к группе A.

При этом по итогам первой недели 2017 года общий уровень заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидпорога на 7,5%. Вместе с тем, среди взрослого населения эпидемический порог превышен на 14%. Достаточно неблагополучная ситуация сложилась в четырех муниципалитетах области: Челябинске, Верхнеуральске, Нагайбакском и Уйском районах. Здесь на минувшей неделе медики отмечали существенный рост заболеваемости. Поэтому на состоявшемся сегодня, 10 января, заседании областного оперативного штаба было принято решение продлить в этих территориях каникулы в школах до 16 января.

По словам Виктории Сахаровой, несмотря на ранее вхождение в предэпидемическую ситуацию, пока распространение респираторных заболеваний ниже, чем в январе 2016 года. На сегодня в больницах находятся 759 пациентов с диагнозами «ОРВИ» и «грипп». Ежесуточно госпитализируют около 250 южноуральцев, что существенно меньше, чем в пик эпидемии 2016 года, когда в лечебные учреждения поступало более 350-400 человек в сутки.

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С тяжелыми формами гриппа в больницах Южного Урала в настоящее время госпитализировано 3 пациента. Двое из них – дети. В наиболее тяжелом состоянии находится 13-летняя жительница Пласта, экстренно переведенная в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений Челябинска. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Течение гриппа осложнено у нее параллельно проходящими тяжелыми заболеваниями – сахарным диабетом и ДЦП.

В целом же ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области заместитель министра здравоохранения региона оценила как неэпидемическую. Однако поделиться с общественностью данными, представленными сегодня на заседании областного оперативного штаба, в полном объеме отказалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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