NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.01.17

В Челябинской области зарегистрировано три тяжелых случая гриппа, среди заболевших – дети

В Челябинской области зарегистрировано три тяжелых случая гриппа, среди заболевших – дети

Трое южноуральцев госпитализированы в тяжелом состоянии с диагнозом «грипп».

Как передает корреспондент агентства , Челябинская область вступила в эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ значительно раньше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Всего с начала сентября 2016 года на Южном Урале зарегистрировано более 18 тысяч 880 заболевших респираторными инфекциями, лабораторно подтверждены 64 случая гриппа. В основном, речь о гриппе H3N2, относящемся к группе A.

При этом по итогам первой недели 2017 года общий уровень заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидпорога на 7,5%. Вместе с тем, среди взрослого населения эпидемический порог превышен на 14%. Достаточно неблагополучная ситуация сложилась в четырех муниципалитетах области: Челябинске, Верхнеуральске, Нагайбакском и Уйском районах. Здесь на минувшей неделе медики отмечали существенный рост заболеваемости. Поэтому на состоявшемся сегодня, 10 января, заседании областного оперативного штаба было принято решение продлить в этих территориях каникулы в школах до 16 января.

По словам Виктории Сахаровой, несмотря на ранее вхождение в предэпидемическую ситуацию, пока распространение респираторных заболеваний ниже, чем в январе 2016 года. На сегодня в больницах находятся 759 пациентов с диагнозами «ОРВИ» и «грипп». Ежесуточно госпитализируют около 250 южноуральцев, что существенно меньше, чем в пик эпидемии 2016 года, когда в лечебные учреждения поступало более 350-400 человек в сутки.

«Новый День – Челябинск» , и

С тяжелыми формами гриппа в больницах Южного Урала в настоящее время госпитализировано 3 пациента. Двое из них – дети. В наиболее тяжелом состоянии находится 13-летняя жительница Пласта, экстренно переведенная в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений Челябинска. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Течение гриппа осложнено у нее параллельно проходящими тяжелыми заболеваниями – сахарным диабетом и ДЦП.

В целом же ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Челябинской области заместитель министра здравоохранения региона оценила как неэпидемическую. Однако поделиться с общественностью данными, представленными сегодня на заседании областного оперативного штаба, в полном объеме отказалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.17

Южноуральцам придется больше платить за капремонт. / Земля разминулась с астероидом, размером с многоэтажку. Его взрыв в десятки раз превзошел бы по мощности бомбу в Хиросиме. / Обещанного три года ждут? В Челябинской области планируют открыть национальный парк, создать который обещали в 2014 году.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter